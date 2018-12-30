旅行團在台脫逃案　涉案越南業者遭罰禁止經營國際旅遊9個月

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）越南旅行團日前入境台灣後，發生152名旅客脫團事件，重創越南旅遊業形象。越南旅遊部門對涉案旅行社施以重罰後，將全案交由警方進一步調查，釐清涉案人的違法行為。

4個大型越南旅行團分別於21日及23日入境台灣，4團共153人有152人脫逃，清查後僅一人未失聯，3人自行出境，其餘148人累計到案20人，全團還有128人失聯。

中央社30日引述越南旅遊部門指出，旅客在台集體脫團，對越南旅遊業形象帶來很大衝擊。基於事態嚴重，越南文化體育和旅遊部，指示旅遊相關單位展開調查，並依照相關規定嚴格處理。

根據越方調查，位於胡志明市的國際假日旅遊與貿易有限公司，透過台灣東森旅行社介紹，向地址設在河內市的雙明有限公司（Twin Bright，暫譯）和金牌旅遊與貿易有限公司（Golden Travel，暫譯）的旅行團，提供153名旅客簽證申請服務。

其中，金牌旅遊公司把1團旅客相關檔案交由國際假日公司代申請台灣簽證；其餘3團則是雙明公司交由國際假日公司代申請台灣簽證。

金牌旅遊公司經理武氏紅（Vo Thi Hong）表示，一名嫁到台灣、名叫梅氏妝（Mai Thi Trang）的越南籍女子，之前請她幫忙安排一個旅行團赴台觀光，每人費用為1200萬越盾（約新台幣1萬6000元），但雙方直接以現金交易，沒有簽任何合約與開立收據。

武氏紅隨後把這團旅客相關檔案轉交給國際假日公司代申請台灣簽證。這團共49人，但只有23人符合簽證條件，在21日出境赴台旅遊。

雙明公司經理黎青松（Le Thanh Tung）說，名叫阿德的男子一個月前跟他聯繫，商討安排3個旅行團赴台觀光。

雙明公司雖然沒有國際旅遊經營許可證，但在阿德的安排下仍與國際假日公司簽約，由國際假日公司代申請越南旅客的台灣簽證，並安排赴台行程。

河內旅遊廳檢查上述2家公司後，28日以未依照所簽署旅遊行程合約管理旅客與採用不合格導遊陪團等違規行為，對金牌旅遊公司處以4850萬越盾（約新台幣6萬4670元）的罰款，同時禁止這家公司經營國際旅遊9個月，自12月28日起算。

對於雙明有限公司的涉案行為，河內旅遊廳仍繼續釐清中。

越南「前鋒報」新聞網站今(30)日報導，河內市旅遊廳檢查上述2家公司並加以重罰後，全案已交由當地警方依法調查，釐清涉案人士的違法行為。

河內市旅遊廳指出，武氏紅與國外組織和人員提供旅遊服務，但未掌握對方身分等相關資訊，進行不明交易，沒有簽署任何合約與開立收據，違反法律相關規定，交由河內市警方依照職權調查與處理。

黎青松代表雙明有限公司與國際假日旅遊公司簽署合約，但未掌握仲介人（阿德）身分等相關資訊，黎青松辯稱不知道簽約目的。

河內市旅遊廳將此案交由河內市警方進一步調查，釐清黎青松與相關人士的涉案行為，依照法律相關規定嚴辦。

目前河內旅遊廳已依照相關規定，針對金牌旅遊、雙明公司違規的行為進行開罰，同時要求這2家公司與相關單位和人士聯繫，確保旅客安全，並將旅客帶回越南。

河內旅遊廳也與越南公安部與文化體育和旅遊部等部門繼續配合，進一步調查此案，以確保旅客安全。