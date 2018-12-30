印媒：台灣印度合作空間大

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印度媒體近日撰文表示，印度沒有充分理由不與台灣大膽地提升雙邊關係。

中央社報導，「印度時報」（Times of India）資深編輯高許（Rudroneel Ghosh）近日在印度時報網站部落格撰文，他指出，最近值得歡迎的動作是印度與台灣最近簽署台印雙邊投資協定（BIA）及台印度優質企業相互承認協定（AEO），這兩項協定將確保印度與台灣享有全面的投資保護，優化安全通關效率，有助促進雙向貿易及商業與投資。

文章又說，無可否認，印度與台灣有很大的合作空間，唯一的限制是印度自己決定不願擴大與台灣的關係。

高許引述印度國會外交事務常設委員會發表最新印中關係報告顯示，印度政府處理對台關係過於膽小謹慎，但中國卻未給予印度相同尊重及實質回饋，中國與印度持續在阿魯納查省（中國稱為藏南地區）及克什米爾問題上仍有歧見。

他認為，如果印中領土爭端能與印台關係脫鉤，會讓人更加滿意。

文章指出，基於多種理由，印度加強與台灣的關係是有道理的，並非所有的（印台議題）都與中國有關。台灣是個基於堅實製造業驅動的亞洲經濟體，且由高品質的中小企業支撐，印度可透過加強印台雙邊合作使自己的製造業獲益。

此外，文章又說，台灣正處於向創新驅動型經濟轉型的過程，提升印度與台灣的合作夥伴關係將可看到雙方充分利用即將來臨的第4次工業革命。

高許的文章強調，就如同印度國會外交事務常設委員會的印中關係報告建議的那樣，印度沒有充分理由不在新的一年變得更大膽地與台灣接觸。