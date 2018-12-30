元旦總統府升旗典禮　5位「新臺灣人」領唱國歌

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）元旦總統府升旗典禮將於明年1月1日清晨5時展開， 主辦及策展單位照例安排一系列表演活動陪伴民眾迎接新的一年。不過往年由國軍楷模領唱國歌的橋段，今年則是改為邀請五位「新臺灣人」負責領唱國歌，呼應活動「勇敢自信 世界同行」的主軸。

策展單位集智館文化表示，此次升旗典禮邀請了五位歸化臺灣的知名人士領唱國歌，這些來自世界的「新臺灣人」包括原籍美國現為中華男籃球員的戴維斯（Quincy Davis）、來自土耳其並得過金鐘獎的節目主持人吳鳳、來自澳洲但深耕臺東30餘年的醫生柯彼得、原籍緬甸的華僑楊萬利，以及編製「臺灣－越南重要法律名詞對照表」的越南籍新住民陳玉水。

二度主辦元旦總統府升旗典禮的中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，明年的活動主軸為「勇敢自信 世界同行」，在臺灣內部大家像一家人般彼此支持、幸福共好，同時也勇敢走向世界，展現臺灣人的能力及對民主的信念，相信這樣的概念非常貼近臺灣的核心價值。

秦嘉鴻也指出，明年升旗典禮在節目安排上更活潑有趣，將展現臺灣年輕世代的創意，同時在表演團體及領唱貴賓的安排上，也凸顯臺灣與世界同行自信與格局。

除了往年慣例的建國中學樂旗隊、臺北第一女中樂儀旗隊，以及三軍樂儀隊的演出之外，明年升旗典禮還加入臺灣啦啦隊國家代表隊及羽擊舞藝術團的表演，此外，整場活動還會穿插表演團體「魚蹦興業」的漫才脫口秀，期盼讓參與元旦升旗的民眾享受一個歡樂有朝氣的早晨。

► 漫才團體「魚蹦興業」及臺灣啦啦隊國家代表隊成員日前於總統府舉行記者會，介紹元旦總統府升旗典禮表演內容（照片來源：中央社提供）

根據策展單位，成軍10年的魚蹦興業，是臺灣第一個以日式漫才為主要表演型態的團體，團長張孟豪指出，所謂「漫才」的表演，主要是以兩人為一組，一個裝傻、一個吐槽，在一搭一唱之間搭建起搞笑的段子。形式雖然類似傳統的相聲，但卻更為自由，不用刻意字正腔圓，也不用侷限在傳統風格，更能反應出現代人對生活潮流與時事的敏感觀點，並引發共鳴。

而此次元旦總統府升旗典禮的主視覺是以蒲公英為設計概念，總統府發言人張文蘭表示，隨風飛翔落地生根的蒲公英種子如同勇敢的臺灣人，即使面對環境挑戰仍無懼向前，且不僅在自己的土地上發光發熱，也能帶著夢想，向世界前進，此外加上溫暖色調，創造日出曙光的氛圍。屆時無法親臨現場的民眾，也可以收看直播。