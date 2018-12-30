孟買台灣商會交流會　鐵四帝八家將嘻哈舞蹈嗨翻全場

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）首度由孟買台灣商會舉辦的台印文化交流活動，活動精彩氣氛熱鬧，其中，台灣鐵四帝表演八家將嘻哈舞蹈並加入寶萊塢元素，激盪文化火花。

中央社報導，這場活動由孟買台灣商會主辦、印度IES管理學院暨研究中心（IES Management College and Research Centre）協辦，已於孟買IES管理學院禮堂舉行，共有台灣商會及印度商人協會（IMC）、印度工業總會（Confederation of Indian Industry，CII）會員及印度學生300人與會。

在這場活動中，有來自台灣的鐵四帝表演八家將嘻哈舞蹈，除了把台灣宮廟傳統文化融入現代舞蹈外，還融入寶萊塢大片「我和我的冠軍女兒」（Dangal）主題音樂，讓台印文化透過舞蹈交融，贏得在場觀眾喝采。

應邀與會的駐印度代表田中光致詞表示，台灣和印度在家族觀念等風俗民情方面很相近，可以成為很好的夥伴。台灣推出新南向政策，以印度為重點，不只是要推動經貿，更重要的是促進台印了解對方的文化，唯有相互了解對方文化，才能真正融入當地社會，也才能做好生意。

田中光強調，青年學子是國家的未來，期盼透過這樣的文化交流活動，促進雙邊青年學子相互了解，進而強化台印之間交流。