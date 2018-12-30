CPTPP今生效　外交部：期盼早日接受臺灣

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）由日本等11國簽訂的多邊協議CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）於今（30）日正式生效，外交部除了除了表達祝賀之意外，也期盼CPTPP得以早日開始接受包括臺灣等國加入。

外交部表示，我國樂見CPTPP生效，並呼籲在馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等國完成國內批准程序後，CPTPP得以早日開始接受包括臺灣在內的新成員加入。

外交部新聞稿指出，在當前國際經貿情勢下，CPTPP的生效對全球及亞太區域的經貿發展具有重要意義。而臺灣作為全球經貿產業鏈的重要成員，倘能加入CPTPP，將有助擴大經貿整合效益，促進亞太區域的成長及繁榮。

外交部提及，將持續向CPTPP成員展現我國參與區域經濟整合的決心及努力，以爭取在適當時機加入CPTPP。

CPTPP的前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），歷經多年談判及美國在川普總統（Donald Trump）於2017年當選後宣布退出的挫折，終於在墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個成員國堅定支持亞太區域自由貿易與經濟整合的決心下，完成此一劃時代的重要經貿協定。

美國退出TPP後，CPTPP由日本主導，不過我國上月公投反對進口日本核災地區食品後，日本政府除了表達遺憾外，也暗示我國加入CPTPP之路將受阻。

外交部當時表示，有關公投結果及日方今後可能採取的作為，外交部將與日方進一步懇切溝通，謹慎處理，以尋求日方理解，避免影響臺日關係。