威斯汀六福皇宮31日熄燈　集團仍有新飯店規劃

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）在台北屹立20年，曾經是全台唯一的威斯汀品牌，台北威斯汀六福皇宮因租金壓力，明（31)日將熄燈。三立新聞報導，包含日前搶銀行的游姓嫌犯在內，72名員工預定轉調其他品牌，其他303名員工資遣，公司將額外發給年終獎金。

中央社引述六福集團總裁莊秀石日前表示，已經在尋覓新地點，規劃打造新的飯店，也在和國際品牌接洽中。雖然詳細資訊不能透露，但可確定的是，台北威斯汀六福皇宮熄燈是逗點不是句點。

台北威斯汀六福皇宮在4月宣布熄燈之後，引發社會大眾關注，不少老客人紛紛把握最後一段時間回到飯店用餐、住房。公關透露，今年底的住房率幾乎每天都達到8成以上。

今年11月初推出台北威斯汀六福皇宮推出威斯汀回憶之夜住房專案，12月30日以新台幣3萬4990元的價格入住台北威斯汀六福皇宮一晚，退房後可將房間內的家電、傢俱免費打包帶走，包括威斯汀品牌最著名的天夢之床，以及沙發、電視、商務椅等，總計市值超過20萬元，創台灣飯店業界首例，一開放就被搶訂一空，也引發話題。

台北威斯汀六福皇宮在西元1999年開幕，韓星河智苑、池昌旭也曾在訪台時下榻，2014年松山線開通之後更因地理位置優越，受到旅客青睞，平均住房仍維持近7成，平均房價每晚新台幣6387元，高於北市國際觀光飯店平均房價每晚4607元。