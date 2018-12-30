六福皇宮主廚為還賭債竟搶銀行　自毀前程

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）板橋篤行路三段陽信銀行，前天(28日)下午近2時遭男子持槍行搶，得手新台幣334萬元後，騎機車逃逸。經過一天的追捕，警方昨(29)日下午將游姓嫌疑人逮獲，初步了解游嫌是明天(31日)即將歇業的六福皇宮主廚。

綜合媒體報導，游嫌到案後，初步向警方供稱，是因積欠賭債才臨時起意犯下銀行搶案，目前贓款已追回233萬7700元。

台北威斯汀六福皇宮昨也發出聲明指出，已確認這名嫌犯就是六福皇宮絲路宴主廚，犯案期間他請病假，但29日正常上班。即日起公司已將游姓主廚予以停職，後續將依工作規則相關規定辦理，若情節符合屬重大違法之免職要件，將予免職處分。

六福皇宮表示，原定12/31皇宮結束營業後，將他轉調至集團旗下其他品牌任職。

中央社報導，這名歹徒28日下午1時55分騎機車前往新北市板橋區篤行路三段陽信銀行，持槍闖入銀行內，喝令行員及警衛不要動，並大喊搶劫。全程花了約2分鐘，得手334萬元後騎車往浮洲橋方式逃逸。

警方獲報到場偵辦並調閱案發地點銀行周邊監視器畫面，逐漸掌握搶匪逃亡方向。

警方查出，歹徒所騎的機車也是犯案前偷竊來的，經漏夜追查於28日晚間11時30分在蘆洲區微風運河第五停車場內發現作案機車，並在機車內搜出作案用槍枝。同時警方還在附近自行車租借站公廁內查獲遭棄置的作案用衣服、提袋、鞋子等證物。

從衣物等物證中警方找到搶匪的毛髮，經查驗DNA後鎖定游姓男子並於29日傍晚近7時到板橋大觀路住處逮人，游男一度拒捕，警方開了3到4槍威嚇才制伏游嫌。

警方調查，游嫌是用玩具槍行搶，游嫌得手後棄置機車及衣物並變裝前往台北市贖回日前典當的賓士車後返家，而且29日還若無其事，正常到六福皇宮上班。

蘋果報導，任職於台北威斯汀六福皇宮的游甯鈞（29歲），今年9月公司才發布人事異動，準備將游男正升任集團主廚，月薪約6萬元，比一般上班族高出不少。

報導稱今年9月13日游男才在臉書表示，將升任集團主廚「一路走來不容易！…..」。對六福皇宮他更是形容為「我的家」，也曾發文喊話：「給我舞台、給我機會成長，現在是換我們出力的時候，皇宮加油！」言談大多充滿正能量。

事發後，不少好友到游男臉書留言表示：「兄弟你到底在幹嘛呢...」、「到底在幹嘛！前途那麼光明」。



據友人表示，游男去年在台灣美食展中以一道「雪莉酒燜牛臉頰肉」拿下西式烹調比賽項目的銅牌，今年9月職涯才更進一步要擔任主廚，完全想不透他竟會去搶銀行。