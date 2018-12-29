中正紀念堂轉型報告　組織與空間轉型待研商

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）轉性正義工作持續展開，針對中正紀念堂轉型的議題，文化部今日表示，已提出規劃報告並簽報行政院，後續將由政務委員林萬億邀集相關機關研商。

根據文化部新聞稿，文化部自2017年展開中正紀念堂轉型社會討論工作，包括組成專家諮詢小組、建置轉型資訊平臺網站、藝術策展，並辦理12場審議式民主願景工作坊，邀集社會各界共同討論中正紀念堂為何轉型及如何轉型。今日提交的轉型規劃報告內容包含中正紀念堂歷史背景回顧、文化部推動中正紀念堂轉型歷程、未來推動組織轉型及空間轉型的相關規劃與修法程序等。

文化部提及，願景工作坊的討論過程指出，中正紀念堂轉型必須充分回應轉型正義和國家首都發展願景兩大核心價值。由於中正紀念堂目前運作法源為「國立中正紀念堂管理處組織法」，因此中正紀念堂的轉型不僅是空間轉型，更涉及組織轉型，需要啟動組織法的研修，並經行政、立法審議，以完備民主法制程序。

針對工作坊討論過程聚焦的方向及文化部據以提出的兩種可選擇的建議方案，文化部已彙整成轉型規劃報告以兩案併陳方式簽報行政院。由於方案執行內容涉及跨機關業務，後續將由林萬億邀集相關機關研商轉型方案。未來等待行政院初步研商、聚焦組織轉型方向後，文化部也將啟動下一階段具體方案的公聽會，屆時會適時對外說明腹案構想。

促進轉型正義委員會日前舉辦半年任務進度報告記者會中，也針對中正紀念堂轉型提出五點建議，包括解除現存地景之威權性格；銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡； 推動人權、民主、法治相關調查研究與普及公民教育；規劃能夠有效履行前述原則所列舉職能之機關構；以及在轉型與修法過程中，應有回應轉型正義工作之過渡措施。

促轉會代理主任委員楊翠說明，若將中正紀念堂視為一個大文本，或可在拆解打破後，讓敘事脈絡被打斷，而象徵意義也會隨之改變「藉著解除中正紀念堂現存地景的威權，以公共性、開放性為標準，改寫園區的威權象徵意涵，讓此地擁有面向世界的語彙、民主人權的語彙。」