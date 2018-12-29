歡慶跨年不留垃圾　北市環保局籲民眾一同當「潔客」

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）為因應每年市政府周邊跨年活動的大量人潮，臺北市環境保護局已規劃於今年跨年夜當天動員700名清潔人力待命，並號召600名學生義工團體參與跨年環境清潔維護工作，響應「垃圾不落地」、「隨身帶環保杯」等環保政策，也期盼民眾在歡慶跨年時，能當個不留下垃圾的「潔客」。

今年市府廣場跨年活動結合電音、電競、電商、電頻元素等精采舞臺表演，加上臺北101煙火秀，預計將湧入大量人潮。臺北市環保局嚴陣以待，跨年夜當天將動員逾700名清潔人力、出動14部小型掃街車及18部清潔車輛，以及設置八部拖車式流動廁所。

環保局表示，為維持跨年活動的環境清潔，將在會場周邊與捷運出入口附近與整個信義計畫區內設置66組（264個）大型垃圾及回收桶，方便民眾丟置垃圾，並在煙火結束後於人潮散場動線增設55個太空包垃圾袋，讓民眾能順手排出手邊垃圾，以徹底落實「垃圾不落地、回收再利用」，共同維護環境，攜手營造永續綠色城市。

為宣導跨年環保行動，環保局將於31日跨年當日於市府南大門處展示小型掃街車，並辦理臉書按讚送好禮活動，數量有限，送完為止，詳細活動內容可上臺北市環保局臉書粉絲頁查詢，歡迎民眾當天前來參與。

而跨年夜當天，環保局也號召600(景文高中、亞太大學聯盟隊及環保星勢力志工隊) 共六百多名學生義工，以妝扮可愛造型布偶及快閃表演等實際行動宣導民眾響應響應搭乘捷運、垃圾不落地、做好垃圾分類、自備環保杯筷等環保行動，並於活動結束後共同於市府周邊各捷運出入口及活動會場協助執行環境清掃作業。

環保局期盼在各界共同努力下，「共享歡樂，不留垃圾」，達到垃圾減量並加速場地環境復原。