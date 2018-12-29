(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日本大報《產經新聞》訪問美國知名歷史及國安學者愛德華·路德華科（Edward Luttwak）。他表示，美中冷戰將以中國失敗收場，來看看他怎麽說。

路德華科分析，目前美中冷戰的本質共有三個。第一，陸上強權（land power）中國，希望擴大自己身為海上強權（sea power）的影響力，導致與美國和附近國家發生衝突，也就是地緣政治因素。第二，是與經濟和貿易有關的地緣經濟因素。第三則是高端技術的爭霸。

路德華科向《產經新聞》回顧，今（2018）年美國大量起訴中國的商業間諜，顯示在高端技術領域，兩國已全面開戰。

路德華科指出，由於中國日益增強追求霸權的意圖，因此在2008年後，美國、日本、澳洲、越南、以及印度等國，便自然且必然地形成同盟，且這些國家的人口、經濟、技術加總後，完全超越中國，因此要遏制中國並不困難。

不過，路德華科也提醒，這些國家仍必須提升自己的能力，例如日本可以積極出口武器，例如向印尼提供飛艇，或是提供蒙古裝甲車，以加強同盟内的國防實力。

路德華科透過《產經新聞》向日本建議，若中國在未來某一天，變得過於強大，則為制衡中國，日本必須要與俄羅斯保持良好關係。

最後，路德華科呼籲，中國絕對無法戰勝這些國家，因此應該好好遵守國際法，停止威脅他國，實行「和平崛起」，以維持中華人民共和國政治體制繼續存在。

美專家：美中冷戰必以中國失敗收場