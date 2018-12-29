陳其邁正面朝下玩「人體衝浪」 網友笑翻：被摸透透了啦

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）高雄市長選舉期間，來自高雄的滅火器樂團力挺民進黨陳其邁，並翻唱競選主題歌曲「咱上愛的所在」助選。

昨(28日)晚滅火器舉辦成軍18年演唱會ON FIRE DATE tour。陳其邁不但應邀擔任神秘嘉賓，還拋開束縛豁了出去，以正面朝下方式跟滅火器粉絲大玩人體衝浪，嗨翻演唱會。

深夜陳其邁在臉書貼出衝浪照，引來包括蔡英文總統(臉書小編)在內，超過1.9萬網友按讚或表達心情，另有超過600則留言。大家都笑得東倒西歪：哪有人玩人體衝浪臉朝下的啦！陳其邁坦承他是第一次玩人體衝浪。而且據轉述，陳其邁以為會有人把他翻過來......

而在陳其邁一張看似「衣衫不整」站在舞台的照片(如上圖)底下，也有網友留言說:

襯衫釦子都掉了哪些太太把扣子偷拔走了 出來面對！！

害我們邁邁要露肚肚XD

誰教其邁正面朝下的啦！！你們良心不會痛嗎！！

被摸透透了啦哈哈

有網友說，陳其邁是要翻轉大家選後的心情......在這篇臉書po文中，陳其邁自己做了結論: