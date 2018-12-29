2018 年十大新住民新聞 評選結果出爐！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）財團法人台北市賽珍珠基金會，近日舉辦年度十大新住民新聞徵選，並邀請各領域專家，共同評選2018年十大新住民新聞。

評選委員之一的國立勤益科技大學人文創意學院宋文沛院長表示，教育是健全社會不可缺少的一環，更是是跨文化整合最重要的關鍵，所以身為教育者，我們應更加關心新住民及其子女的教育問題，並認為該院能協辦此次徵選，感到非常有意義。

而大葉大學榮譽講座 趙善意教授表示，從2018 年十大新住民新聞中，十條新聞中有四則，屬於政治力量對新住民權益的重視，其他有四則是新住民自我實踐的優異表現，這讓我們看到社會價值觀的質變與昇華。但很遺憾有兩則比較令人蹙眉的新聞，藉此也能警醒台灣社會必須再多一點關懷、多一點體恤，「將心比心」是台灣社會有待持續自省的功課。

2018 年十大新住民新聞排名

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