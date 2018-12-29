【實況】民進黨主席補選　卓榮泰與游盈隆今首場電視政見會

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨第16屆黨主席補選，將於明(2019)年1月6日投票，今(29)日下午2時將透過壹電視舉行第一場政見發表會。卓榮泰與游盈隆兩位參選人將依申論、交互詰問、結論方式進行(直播影片如下)。

原任行政院秘書長的卓榮泰，昨(28)日正式遞出辭呈，準備參選民進黨主席。他昨於行政院年終記者會，語重心長的表示，執政的列車是不會停留的，它一站又一站的走，有人上車、有人下車，窗外天氣時好時壞，但車上的人們只有一個清楚的方向，就是去到更好的未來、過更好的生活。

所以，卓榮泰強調「我們這裡每個人的努力、付出跟心血都不會白費」。

蘋果報導，民進黨立委認為，未來新任黨主席面臨慘敗後的重生壓力，不只要協助2020總統大選、各區立委的選舉提名，也要面對是否要與台北市長柯文哲「綠白合作」的難題。​

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卓榮泰、游盈隆昨都分別接受電台訪問，暢談黨務改革。自由引述台灣民意基金會董事長游盈隆表示，過去兩年多，民進黨「黨」的角色漸漸消失，變成一個比「選舉機器」更小的「提名機器」。以美國來說，他們的政黨在初選的時候，會推出很多政綱、黨綱，吸引人民支持，現在民進黨這部分能力不見了。

游盈隆指出，這個黨如果都沒在講台灣前途決議文、正常國家決議文，大家漸漸就會忘記，這個黨就很危險。

卓榮泰則說，「民進黨不改革就是死路一條」。他希望能有新平台，行政院、黨中央、立法院黨團要很清楚的推出政策，大家口徑腳步一致。他認為，如果政策對人民損失很大、程序很繁複，或是要大家再掏錢，就不要再進行。包括空污、老車、菸捐，都是這次要檢討的部分。

兩人第2場政見發表會，定明(2019)年1月4日下午2點，於民視新聞台舉行。

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