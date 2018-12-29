北投雅樂軒酒店慶兩周年 住宿餐飲優惠開跑

迎接2019年元旦到來，台北北投雅樂軒酒店將慶賀開幕2周年。為與各界分享慶生的喜悅，即日起至3月底，將舉辦2周年慶感恩回饋活動，提供多項餐飲及住宿特惠好禮，以饗賓客！

台北北投雅樂軒酒店自2017年1月1日正式營運至今，已屆滿2周年，一系列的歡慶活動陸續開跑。在為期3個月的慶生活動中，每個月客房及餐飲都有不同的折扣優惠方案。

慶生三部曲中，首先是1月的客房優惠活動，將推出「Happy Birthday周年快樂專案」，只要透過酒店官網訂購「Happy Birthday周年快樂住房專案」，即可於入住時獲贈每房溫泉泡湯券乙張。餐飲方面，NOOK複合式餐廳推出午餐沙拉吧饗宴，可享3人成行、1人免費。W XYZ BAR可享周年香料熱紅酒 “Glühwein”，3杯只要NT$300元＋10％服務費。W XYZ BAR為Aloft品牌必備酒吧，是晚上喝酒微醺的好所在，每周六都有提供當地的新秀或尚未成名的歌手暨樂團現場表演。

設計、音樂與科技是Aloft酒店的三大熱情元素，Aloft致力於支持尚未被發掘的新銳音樂家及藝術家，並提供他們一展長才的舞台。Live At Aloft Hotels是由全球各地雅樂軒酒店為嶄露頭角的藝術家所設計的一系列活動，透過W XYZ酒吧現場音樂表演、當代藝術家的客房藝術作品擺設，以及融合當地文化和社交氛圍，讓賓客從聽覺到視覺都能體驗酒店的熱情。此外，每一家Aloft酒店都會有獨特且與在地結合的特調雞尾酒，台北北投雅樂軒酒店結合農禪寺、地熱谷等在地特色，自創限定的調酒，皆是為了讓客人感受不一樣的北投。

慶生第二部曲中，2月的客房優惠活動，將推出「Sweet Treat專案」，邀請舊雨新知與台北北投雅樂軒酒店一起慶祝2019年生日。只要是在2月1日至2月28日預定今（2019）年慶生日期的嘉賓，入住甜蜜套房Sweet Suite一晚，專案內容包含免費Bliss沐浴香氛組、香檳馬卡龍、Chocolate Bon Bon、 法國氣泡酒及免費早餐，須兩人成行。餐飲方面，凡至NOOK或W XYZ BAR消費滿千元，即可現抵NT$100元。

慶生最終曲中，3月的客房優惠活動，將推出「生日童樂遊」，只要爸爸媽媽帶孩子一起入住台北北投雅樂軒酒店，即可免費體驗客房內的「雅樂軒兒童天地專案」（Camp Aloft Kids Program），還會額外贈送小朋友一個驚喜小禮物。「雅樂軒兒童天地專案」專門為小朋友量身打造，平時每組收費NT$777元＋10％服務費，內容包含兒童帳篷、兒童軟墊、彈力小馬、娃娃等設施，皆為館內使用，可讓親子共度難忘的歡樂時光。餐飲方面，NOOK複合式餐廳將推出扭蛋轉轉樂，只要消費午餐沙拉吧NT$399＋10％服務費，即可以加購價NT$99元，扭蛋試手氣，有機會換取價值NT$380元到NT$880元不等的主菜選擇。W XYZ BAR則是可享買一送一優惠。

為歡慶2周年，台北北投雅樂軒酒店更推出好禮加碼活動。凡是於1月1日至3月31日周年慶祝期間入住的賓客，只要與酒店一起慶生拍照留念，即可享有免費飲料。餐飲用餐，除了上述折扣外，結帳金額滿NT$3,000元，亦可獲得一份驚喜小禮物，送完為止。

住房餐飲預約專線(02) 7701-1788，2周年慶活動詳情請至酒店官網 或Facebook粉絲專頁 。