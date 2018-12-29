(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（28）日在發佈快報，介紹日本防衛省公佈南韓軍艦以射控系統雷達,照射自衛隊飛機的影片，引起台灣國内外讀者關注。對此，南韓國防部回應，這不構成證據。

日本《NHK》報導，在日本防衛省昨日在Youtube上，公佈現場影片後，南韓國防部隨即召開緊急記者會，表示日韓明明才在前一天，透過視訊會議確認合作關係，試圖解除誤會，日方卻選擇公佈影片。發言人表示，南韓因此感到相當擔憂及遺憾。

根據報導，南韓國防部發言人稱，當時韓艦正在進行人道救援，卻遭到日方飛機進行危險的低空飛行干擾，作為盟國感到十分遺憾。

對於日本公佈的影片，發言人強烈批評，裡面只有飛機盤旋及機組人員對話的音檔，並不構成客觀證據，是日方混淆視聽的手段。

不過，專家指出，日本就算握有更全面性的證據，可能也不方便全面揭露。

曾在日本海上自衛隊服務的日本金澤工業大學教授伊藤俊幸告訴日本《朝日新聞》，遭照射的P-1海上巡邏機，理論上已經取得了雷達的頻率、強度、時間、次數、方向、方位等全面資訊，宛若得到南韓軍艦的「指紋」，但若全盤公諸於世，則會讓外界得知日本自衛隊的能力，因此恐難以實現。

日本《產經新聞》更發佈時評表示，證據擺在眼前，南韓政府和軍隊應立刻向日方道歉，並懲處相關負責人。

時評表示，當時南韓稱是為了尋找北韓漁船，才會開啓雷達，但從影片中可看出，南韓軍艦發射雷達時，早已尋獲北韓漁船。

之後，南韓又改口表示當時根本沒有發射雷達，一再説謊，也沒有承諾避免類似情況再度發生。

《產經新聞》時評呼籲，南韓應快速承認自己錯誤，以解除日本人對南韓的不信任。

【不斷更新】南韓：日方影片不構成證據、混淆視聽！