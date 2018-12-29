(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們多次報導，新疆再教育營，進行文化洗滌、迫害人權的悲歌。不過，在新疆受害的，不只有中華人民共和國籍的維吾爾人。法國大報《世界報》，日前專訪到了幸運離開再教育營的哈薩克裔人，並在標題中，表示他們當時簡直身陷地獄（enfer）。來看看他怎麽回顧自己的惡夢。

接受《世界報》訪問的，是現居哈薩克阿拉木圖（Almaty）的歐林白·告世白（Orinbek Koksebek），他於2018年在中國遭關押125天。

歐林白說，他從2005年開始，便居住在哈薩克，並已取得哈薩克國籍，且目前為止只有在2016年和2017年回過中國。然而，在2017年回中國時，他卻在海關遭控在未放棄中國國籍下，取得外國（哈薩克）國籍，並被要求在文件上簽字，但歐林白看不懂中文，所以不知道自己簽了什麽。

之後，歐林白突然遭警方帶進一個類似監獄的地方。警方表示，這是必要程序，只會花費三天。但這僅是謊言一場。

歐林白告訴《世界報》，警方說他涉嫌持有雙重國籍，所以他「欠中國一筆債」（tu avais une dette en Chine），並被控從事間諜行為。

警方說，他當時簽署的文件，其實是宣誓自己希望持有中華人民共和國國籍。之後歐林白被丟到一個兩公尺深的井中，被噴灑冰水伺候。

報導還諷刺地指出，其實很多中華人民共和國籍漢人，都偷偷持有另一本護照，但都未被懲罰。

歐林白被脫去衣物，並戴上手銬腳鐐，並在他抗議時揍他。在這個類似監獄的地方，歐林白被迫記誦義勇軍進行曲、東方紅、以及沒有共產黨就沒有新中國等洗腦歌曲。機構人員警告，若他沒辦法記熟這些歌曲，就會被再關5年。

4個月後，機構負責人告訴歐林白，他有兩條路可以選擇，一條是待在中國，且政府會幫他找房子、老婆、以及工作，另一條是回去哈薩克，但不可以向外界透露他在機構裡的所見所聞，否則他的家人會全部被逮捕。當然，歐林白選擇了後者。

《世界報》報導，在哈薩克阿拉木圖，每天都有十幾位民衆，尋求NGO協助，尋找自己失蹤的家人，並寫信給哈薩克總統和聯合國人權高級專員，追尋這些消失者的下落。

世界報：哈薩克人和維吾爾人陷中國地獄勞改營