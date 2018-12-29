連假首日多個路段時速不到40　高速公路疏導措施看這裡

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(29)日是元旦連假第一天，國5南下清晨5點開始就湧現車潮；高公局表示，截至上午10時為止南港交流道進國5，受高乘載管制影響，回堵約2公里，主線部分平均時速約60至70公里，國5北上車流則大致順暢。

自由引述高公局指出，國5今日上午的車流狀況，與往常假期狀況差不多，南下約自早上5點就湧現車潮，上午7點實施高乘載管制後，南港交流道部分，回堵約2公里，石碇交流道則尚未有回堵的情況。

高公局表示，主線南下部分平均時速約維持在60至70公里，大致上還算順暢，南下每小時通過雪隧的車流量，約2000至2300輛次，與往常週末假日的車流量差不多。北上部分今天上午則相當順暢，預計於連假後2天，才會開始湧現車潮。

受到國道多個路段從上午7時開始實施高乘載措施影響。截至上午10時左右，多個路段時速均不足40公里。

高公局預估，連假首日上午，國道重點壅塞路段，包含國1南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國3南下三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰；國5南下南港系統─坪林。

高公局表示，這些路段行車時間，預估都要平常的3至5倍，呼籲民眾避開壅塞時段或多利用替代道路。

截至上午10時為止，出現壅塞的路段包括:

國1南下湖口至湖口服務區、 湖口服務區至竹北、竹北至新竹時速不足40公里；

國3南下環東至南港時速不足20公里、烏日至中投時速不足40公里；

國5北上南港系統至石碇、石碇至坪林行控、坪林行控至頭城、 頭城至宜蘭時速不足80公里。

以下是高公局元旦假期各項交通疏導措施，​以及高乘載、收費及入口匝道儀控​管制情形 (資料來源: 官方網站)