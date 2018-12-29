【連假急凍】桃園今晨11℃ 比淡水還冷！ 高山可能降雪

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）強烈大陸冷氣團來襲，淡水清晨出現11.2℃低溫，相對較南的新店也是11.2℃，台北13.0℃，北台灣急凍，大家務必要注意保暖。



今(29)日清晨最低溫出現在桃園，只有11度，比淡水11.2度更低，中南部及花東地區也只有13度左右。

中央氣象局預估，全台跨年連假也是濕涼有雨，3000公尺以上高山還有可能降雪。

蘋果引述中央氣象局預報員劉沛滕指出，冷氣團今起至明晨也就是周末威力最強，北部低溫下探11℃，加上水氣多，體感相當濕冷。



報導指出，中南部今可見陽光，白天高溫22至24℃、低溫13至16℃，日夜溫差大。東部也是全天降雨機率高，宜蘭最冷，低溫12℃。

這波冷氣團將影響4天跨年假期，明起南方雲系移入，中南部雲層轉厚，降雨機率增加。

另外，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至11級強陣風，民眾若到海邊活動請多加注意安全。

氣象局副局長鄭明典在臉書PO文提醒，「冷高壓後勁很足」！他指出，氣壓值持續維持高檔，表示有冷空氣持續補充，後勁很足。但最強冷空氣其實是偏北出海，韓國、日本都很冷，台灣只是被冷空氣掃到邊，但28日至30日氣溫仍偏低。