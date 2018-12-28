故宮南院迎新年 元旦同步聆賞維也納新年音樂會

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）元旦四天連假，故宮南院不打烊！29日起至明年元旦天天開館，元旦當天除了免費參觀，晚間6時起在二樓大廳直播「2019維也納新年音樂會」，歡迎樂迷同慶新年到來。

故宮南院處處長彭子程表示，南院分別於2016與2018年在北側慶典花園同步播映維也納新年音樂會，獲廣大迴響。為了提供更舒適的聆賞空間，今年特別移師室內，在6層樓高、400坪大的玻璃帷幕當代建築空間，架設350吋LED電視牆，衛星直播這場盛大音樂饗宴，當日也將延長開館至夜間9時。

南院指出，超過半世紀的奧地利傳統「維也納新年音樂會」，2019年將在維也納的愛樂之友黃金音樂廳（Musikverein）舉行，由「德勒斯登國家管弦樂團」首席指揮克里斯蒂安·提勒曼（Christian Thielemann）擔任指揮。下午5:30起安排嘉義市國樂團暖場，6:15分音樂會正式開始。

配合音樂會活動，2019年元旦當天除了免費參觀，夜間6時至8時，園區接駁車優惠價10元、8時後免費搭乘。

此外，為鼓勵在地鄉親前來南院一覽亞洲藝術文物風采，嘉義縣市居民下午3時後憑證至售票口取免費票入館參觀的優惠措施，將延長至明年12月底。