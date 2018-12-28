立院三讀都更條例 政府將可代拆釘子戶

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合外電報導）立法院今（28）日三讀通過《都市更新條例》，除了簡化都更程序，針對都更不同意戶，設置三道程序，若協調無果，將由政府代拆。

中央社報導，根據通過條文，若建築物窳陋、有傾頹或朽壞之虞、妨害公安之虞，或居住環境惡劣，足以妨害公共衛生或社會治安等情形，政府得優先劃定為更新地區。

至於都更最頭痛的釘子戶部分，將設置三道爭議處理程序。第一，都市更新計畫須送地方「都市計畫委員會」審議，避免惡意圈地。第二，經都委會通過後，再送地方政府「都市更新審議會」判定都更範圍是否合理。第三，若審議過程中出現爭議或有人反對，就須舉行聽證程序，釐清是否是釘子戶要求過高的問題。經三道程序後，最後才是由實施者請求地方政府進行拆除。

《經濟日報》報導，此次修法的另一項重點是容積獎勵明確化。過去主要由中央規定獎勵上限，地方決定額度，今後則改由中央統一訂定建築容積獎勵項目、計算方式、申請條件等，增加計畫透明度。

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，自1998年頒布至今，都更條例歷經八次修法，但問題根源還是在於都更程序太過冗長及複雜。今次修法，將權利義務分配比例明確定義，未來期能落實防災型都更。