中華電信MOD、Hami Video直播五月天演唱會 陪200萬客戶開心跨年！

元旦假期即將來到，各地跨年演唱會陣容精彩可期，中華電信MOD 為讓客戶一次掌握全台北、中、南熱門演唱會，推出「2019跨年 專區」，超夯卡司不漏接！除此之外，中華電信與相信音樂合作， 一票難求的本土天團五月天演唱會，將在MOD、Hami Video直播，讓「五迷」們不必出門就能一飽耳福！

迎接新年的同時，中華電信MOD也公布2018年十大熱門電影、 熱門運動賽事VOD排行榜，電影部分由南韓強片《與神同行》勇奪 2018年單點電影熱銷榜、電影199包月熱播榜雙料冠軍； 運動賽事觀看數最高集中在世足、亞運、冬奧等大型國際賽事。 面對即將到來的元旦四天連假，不想外出人擠人的民眾， 可在假期將熱門排行榜變成「必看清單」，用MOD優質的影音內容 ，迎接全新的一年。

跨年只想宅在家，MOD 獨家 4K 全程轉播台北跨年，陪你一路 Hi gh 到 2019

跨年演唱會北中南各有亮點，今年台北最High新年城主打電競、 電音狂放電，邀請韓團EXID、嘻哈天團頑童MJ116以及天后 張惠妹，MOD將獨家4K全程轉播。 桃園跨年晚會由三金主持人黃子佼與LULU師徒主持， 由電音天后謝金燕火熱開場，韓國超人氣男團「Highlight 的起光&耀燮」首次跨海來台演出，將帶來熱力十足的表演。 高雄夢時代跨年晚會由浩角翔起、艾力克斯與Janet連袂主持， 安心亞熱力開場，曹雅雯、黃小琥、八三夭接連開唱， 最新亞洲天王周湯豪壓軸。所有演唱會內容將可透過MOD「201 9跨年專區」一次滿足。

MOD也將直播全台五迷引頸企盼的五月天「人生無限公司」 放大最終版台中場巡迴演唱會，12/31跨年場、1/6珍重再見 場兩場演唱會，帶給歌迷們如臨現場的感動。