韓軍還是不承認準備開火？自衛隊怒公佈影片打臉

(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)南韓海軍船隻疑似以射控系統雷達鎖定日本飛機,準備對其開火問題最新消息。日本防衛省今(28)日下午公佈當時影像,供外界參考。

根據日本防衛省公佈的動畫,日本P-1海上巡邏機在觀察南韓救援行動時,機組員發現自己遭韓「廣開土大王級」驅逐艦射控系統雷達鎖定(影片6分鐘附近處)。機組員立即表示要保持距離,以策安全,並確認「廣開土大王」砲口方向,可知機艙内氣氛相當緊張。機組員確認資訊時,還不禁表示射控系統電波極強。

暫時迴避後,機長建議嘗試呼叫「廣開土大王」,但他們才試圖重新靠近,便再度遭到射控系統雷達鎖定(影片8分50秒附近)。之後,日本P-1海上巡邏機進行三次英語無線電呼叫。中文為《台灣英文新聞》記者翻譯。

Korean naval ship, Korean naval ship, hull number 971, hull number 971.

(呼叫南韓海軍船艦,呼叫南韓海軍船艦,船艦號碼971,船艦號碼971。)

This is Japan navy, this is Japan navy.

(我們是日本海上自衛隊,我們是日本海上自衛隊。)

We observed that your FC antenna is directed to us.

(我們發現你船的射控天線對準我船。)

What is the purpose of your act? Over.

(你船目的何在?Over。)