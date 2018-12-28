再傳捷報!台北富邦銀行勇奪《全球金融雜誌Global Finance》「2019台灣最佳私人銀行」殊榮及《 全球銀行及金融評論Global Banking & Finance Review》「2018台灣最佳客戶服務銀行、 最佳互聯網銀行、最佳支付銀行、最佳信用卡發行銀行、 最佳財富管理銀行」五項大獎，加上今年以來陸續獲得的各大獎項， 共計囊括42項國內外含金量高之重要獎項， 顯見北富銀不斷追求突破創新的金融服務實力及領先市場的財富管理 專業，已贏得各界一致肯定，堪稱今年金融界的大「銀」家!北富銀 憑藉出色成績在國際舞台上發光發熱， 也為台灣金融產業爭取到更高的國際能見度。

北富銀總經理程耀輝表示，值此產業變化異常快速的時代， 金融界更需要加速翻轉以提升競爭力。洞察到市場趨勢， 北富銀一改過去傳統金融「產品導向」思維，創建「CPC經營模式 」(Customer、Product、Channel)， 從客戶需求和痛點出發，科技奠基、創新為用， 為客戶量身打造最適切的特色產品並搭建金融與生活深度融合的數位 服務平台，開啟未來金融服務的新境界。

對數位科技的應用，北富銀今年結合客群痛點， 推出多項令人耳目一新的創新服務，例如「行動銀行5.0」 瞄準自主性高的行動用戶，把銀幕、帳戶、 家庭金融服務的掌控權交給客戶做主；「奈米投」 機器人理財模擬平台則面向小資及投資新手，透過智慧AI理性精準 的判斷，幫助投資人達成理財目標；而針對家庭客群， 北富銀與鴻海科技集團合作推出「e家人分行」，將人臉辨識、 數位迎賓、互動體驗等科技與金融、親子教育作充分結合。

面臨行動支付浪潮，北富銀不僅自建「Lucky Pay」並與全台全家、萊爾富等便利商店全面合作， 提供客戶多元支付選擇；還積極投入跨界結合，包括與M+ Messenger合作推出「M+旺紅包」， 成為全台灣第一家開發通訊軟體收發紅包、 實現通訊軟體帳戶對帳戶轉帳的銀行，上線一年就創下交易金額破1 1億元的傲人紀錄；與政大合作將區塊鏈技術應用於校園商家， 開創全台區塊鏈支付落地商轉首例；投資「LINE Pay」並展開合作，聯合發起「LINE Bank」籌設，希望以領先業界的數位能力， 為民眾佈建多元生活金融場景。

除了科技軟實力傲視群倫， 北富銀在傳統銀行業務上也積極求新求變， 包括和富邦悍將棒球隊合作推出聯名卡，深化運動和金融的結合， 不但成為市場上發行量最高的職棒聯名卡，更創下台灣銀行業首例， 榮獲國際金融雜誌《International Finance Magazine (IFM)》「2018台灣最佳信用卡」( Best Credit Card offerings – Taiwan 2018) 殊榮。此外，北富銀還深度融合不同地域文化特質，發展出新莊悍將 分行、瑞湖勇士分行和桂林艋舺分行等特色分行， 為實體分行之經營發展探索出嶄新路徑。

身為台灣第一家財富管理銀行，北富銀具備深厚的專業經驗、 嚴謹的風控機制和前瞻的投資眼光， 不僅幫助客戶在市場波動下安心創富、守富、傳富， 今年更與瑞士隆奧銀行(Lombard Odier)合作， 成為全台唯一與國際私人銀行策略合作的本國銀行。 瑞士隆奧銀行本次也榮獲《全球金融雜誌》評選為「2019瑞士最 佳私人銀行」，台灣瑞士雙強攜手導入世界級服務體驗， 為台灣財富管理業務搭起接軌國際的橋樑、探索嶄新發展的藍圖。

北富銀不僅在創新、專業與服務方面取得亮眼成就， 更致力落實企業永續願景， 大力推動節能減碳等環保措施並積極打造健康職場，獲得2018「 臺北市節能領導獎」、「臺北市績優健康職場」、衛福部「 健康促進標章」等多項肯定。

回顧2018年的豐碩成果，北富銀對來自各界的肯定表示感謝， 也強調未來將秉持「361度」用心服務之理念，持續領先市場趨勢 、追求突破創新，帶給客戶超越期待的驚喜產品與服務， 成為令員工引以為傲的優質企業，引領台灣金融產業朝「生活金融化 、金融生活化」的願景大步邁進！

《全球金融雜誌》為全球知名財經專業媒體，總部設於美國紐約， 受眾遍布163個國家， 每年所進行的世界金融機構評選是業界公認最具公信力的評鑑指標之 一。截至本屆，北富銀已連續三年蟬連「Best Private Bank in Taiwan」王者寶座；《全球銀行及金融評論》 則為英國專業財經媒體，北富銀以前瞻創新的FinTech金融科 技，搭配361度的用心服務和踏實穩健的風險控管， 一舉拿下台灣「最佳戶服務銀行、最佳網路銀行、 最佳支付服務銀行、最佳信用卡發行銀行、最佳財富管理銀行」 五項殊榮，遙遙領先同業，也為台灣金融業立下全新標竿。