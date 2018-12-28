邱豐光接任移民署 歷練完整受肯定

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署今（28）日下午舉行代理、新任署長交接典禮，在內政部長徐國勇監交下，新任署長邱豐光正式接掌移民署重責大任。

交接典禮上，徐國勇首先感謝移民署鐘副署長代理期間的辛勞，並表示新任署長邱豐光，警政及刑事經驗豐富，歷練完整，從事警職近40年，對維護社會治安有重大貢獻，深獲警界讚許期望移民署在新任邱署長的領導下，全體同仁群策群力，持續落實政府政策，開創新局。

新任署長邱豐光表示，擔任警職近40年，對於移民署的工作並不陌生，將一貫秉持盡心盡力把工作做好，一切全力以赴，將多年來擔任警察工作的歷練，與移民署同仁共同肩負維護國家安全、社會安定的重責大任，並持續以關懷與服務並重理念，使臺灣邁向多元族群、和諧融洽的社會。

邱豐光是中央警察大學行政警察學系43期畢業、臺北大學犯罪學研究所碩士，曾任警政署副署長，過去擔任臺北市政府警察局刑事警察大隊副大隊長、警政署刑事警察局偵查第六隊隊長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事警察局主任秘書、新竹市警察局局長、警政署刑事警察局副局長、臺中市警察局局長、基隆市警察局局長、警政署警政委員、臺中市政府警察局局長及臺北市政府警察局局長等重要職務，警政及刑事經驗豐富，歷練完整。