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邱豐光接任移民署 歷練完整受肯定

邱豐光曾任臺中市政府警察局局長及臺北市政府警察局局長等重要職務，警政及刑事經驗豐富，歷練完整。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/12/28 16:43
新任移民署長邱豐光（圖/ 內政部提供）

新任移民署長邱豐光（圖/ 內政部提供）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署今（28）日下午舉行代理、新任署長交接典禮，在內政部長徐國勇監交下，新任署長邱豐光正式接掌移民署重責大任。

交接典禮上，徐國勇首先感謝移民署鐘副署長代理期間的辛勞，並表示新任署長邱豐光，警政及刑事經驗豐富，歷練完整，從事警職近40年，對維護社會治安有重大貢獻，深獲警界讚許期望移民署在新任邱署長的領導下，全體同仁群策群力，持續落實政府政策，開創新局。

新任署長邱豐光表示，擔任警職近40年，對於移民署的工作並不陌生，將一貫秉持盡心盡力把工作做好，一切全力以赴，將多年來擔任警察工作的歷練，與移民署同仁共同肩負維護國家安全、社會安定的重責大任，並持續以關懷與服務並重理念，使臺灣邁向多元族群、和諧融洽的社會。

邱豐光是中央警察大學行政警察學系43期畢業、臺北大學犯罪學研究所碩士，曾任警政署副署長，過去擔任臺北市政府警察局刑事警察大隊副大隊長、警政署刑事警察局偵查第六隊隊長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事警察局主任秘書、新竹市警察局局長、警政署刑事警察局副局長、臺中市警察局局長、基隆市警察局局長、警政署警政委員、臺中市政府警察局局長及臺北市政府警察局局長等重要職務，警政及刑事經驗豐富，歷練完整。
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