保障離婚外配留台權益 內政部將修入出國及移民法

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部12月27日通過「入出國及移民法」部分條文修正草案，並配合政府「外國專業人才延攬政策」及「新經濟移民法（草案）」，將外國專業人才、中階技術人力及海外國人等經濟移民列為適用對象，並提升婚姻移民權益保障，以落實整體移民政策。

內政部12月27日發佈新聞稿，本次修法回應民團一直以來的要求，包括因遭受家庭暴力離婚且未再婚的外籍配偶若有撫育子女事實或會面子女並交往者，可繼續居留。而納入特殊貢獻者、高級專業人才、於各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿20歲子女及年滿20歲因身心障礙無法自理生活子女，也可隨同本人申請永久居留。

此外，本次修法也放寬獲永久居留的外國人每年在台日數限制，修正為出國5年以上始撤銷或廢止其永久居留許可及註銷其外僑永久居留證，以利於延攬外籍專業人士來台。

而國境管理及執法部分，本次修法增訂移民署執行職務人員於入出國(境)查驗時，有事實足認當事人所持護照或其他入出國證件，為冒用或冒用身分申請時，得暫時將其留置於勤務處所進行調查。

並提高違反未經許可入國或受禁止出國處分而出國者的刑責，及未經查驗者罰鍰金額；另增訂冒用或持用冒用身分，申請的護照或其他入出國(境)證件者之刑責。

內政部指出，「入出國及移民法」修正草案，將陳報行政院，並於審查通過後，送請立法院審議。