美國預算案歧見仍深 60%政府部門停止運作

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於民主共和兩黨仍未能就邊境圍牆預算達成共識，雙方絕不妥協的態度十分明顯，最後一次會期僅僅開了數秒就不歡而散，進入六天的休會期，一些議員這次甚至根本沒回到國會山莊開會，這已經是美國政府今年第三次停止運轉。

美墨邊境的圍牆其實只佔聯邦政府預算的一小部分，只是這個部分沒有通過的話整個預算案都會擱置，這嚴重影響了整個政府的效能，數十萬名一般公務員只能接受暫時的無薪假，或是處於根本不知道如果去上班會不會有薪水的窘境當中。

川普在推特上聲明，為了阻擋來自墨西哥的毒販、人口販子還有幫派與罪犯，圍牆是一定要蓋的，不過民主黨和部分的共和黨員也有自己的堅持，堅決反對通過川普提出的50億美元「築牆費」。

這個築牆費的預算，1月之後佔眾議院多數的民主黨擺明不支持，就連一些川普同黨議員也不挺，所以他必須要爭取到部分民主黨員「倒戈」才有可能通過這筆經費。

現階段15個聯邦政府的部會當中，已經有9個因為經費不足而開始部分關閉，這包括了至關重要的美國國土安全部還有交通部等，一些其他與大眾每日生活相關的機關，像是海關、機場等則會持續工作，只是薪資會被延期給付，其他機關，像是國家公園、房屋相關的政府部門則有超過八成的職員被迫請無薪假，這代表申請房貸、稅務等服務都會大幅延後。

至於國防部還有其他政府部門則仍有預算可以運作到2019年的九月，大約75%的政府機關仍會保持正常。