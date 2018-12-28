(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日本大報《產經新聞》發佈時評，介紹中國總體經濟學家向松祚，估計中國今（2018）年經濟成長率可其實已貼近0的言論，並預測明年情況恐更糟糕。

時評介紹，中國政府公佈該國今年第三季經濟成長率，來到6.5%，但向松祚卻透露，根據某「重要機構」的内部文件，中國真正經濟成長率，可能只有1.67%，甚至有估計方法認為早已進入負成長。

時評指出，雖然中國在統計數據灌水的行為，國内外路人皆知，但這是第一次有知命教授直接予以批評，並提出差距巨大的數字。

文章認為，若向松祚訊息屬實，則中國經濟可能已陷入嚴重蕭條，且若中國一直以來都以此程度灌水，則該國世界第二大經濟體的美名，可能也只是謊言一場。

《產經新聞》時評説明，雖然向松祚在演講中，表示「我們」判斷錯誤，但現在的中國其實只有一個人可以做判斷，也就是習近平，因此他的言論，也可被視為暗中對習近平的批評。

時評介紹，現在習近平獨裁體制已成型，因此對他的批評可以說是「驚天動地」，而受到中國網友瘋傳，但迅速被網警刪除。

《產經新聞》警告，若習近平現在必須同時面對美中貿易戰，以及國内的大蕭條，則他很可能會成為國内政治批鬥的目標。

文章最後提醒，中國明年情況更糟的機率很高。

日媒時評：中國恐早已開始大蕭條 明年情況將更糟