年關將近人力吃緊 北市勞工局籲聘僱移工需確認證件

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）年關將近，為避免商家因急需臨時人力而僱用外籍人士，不慎觸法，台北市勞動力重建運用處特針對周邊商家及攤位進行就業服務法宣導，提醒雇主年節期間如有人力需求，聘僱外籍移工仍應遵守相關規定，如查獲違法，將依法處分。

今年台北市勞動力重建運用處與臺北迪化商圈發展促進會合作，於12月21日年貨大街街區說明會時，以簡單易懂的方式向當天與會的各商家共約70家宣導就業服務法相關規定，加強雇主「安心僱用，求才防騙」的觀念。

台北市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，為避免雇主誤受失聯移工或持短期簽證入境的外籍人士持偽造證件求職所蒙騙，僱用外籍人士時一定要查驗居留證及工作證「正本」，確認證件照片及資料是否為本人，並拍照存證自保查證之責。

而外籍配偶雖不需申請工作許可，仍須提供依親居留證正本或戶籍謄本等資料。如聘僱外籍學生打工，除檢查居留證正本外，該生須取得勞動部工作許可後才可聘僱從事工作，並要注意許可期限為3-6個月。

如聘僱未經許可或許可失效的外籍人士，則違反就業服務法第57條第1款，將處以新台幣15萬至75萬元罰鍰。

台北市勞動局強調，若有聘僱外籍家庭看護工或幫傭，不可指派至商店內或其他處所幫忙，從事許可之外的工作，將違反就業服務法第57條第3款，處以新台幣3萬至15萬元罰鍰，切勿因便宜行事而觸法。