(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)我們昨（27）日發佈緊急快報，報導南韓指控中國解放軍飛機，進入其防空識別區。而日本防衛省也發佈了新聞稿，指出中國飛機也有非常貼近日本航空識別區。

日本防衛省説明，昨日中國解放軍Y—9偵察機，飛行至日本固有領土竹島及日本本土領空範圍中間，而自衛隊也緊急派遣飛機升空對應。

中國解放軍飛機在2018年12月27日靠近日本防空識別區時的飛行路徑圖（日本防衛省提供）

昨日南韓方面更是表示，中國解放軍飛機進入其防空識別區，韓軍同樣以緊急派遣飛機升空因應。因此逼近日本和南韓的，應該是同一架飛機。請看下方稍早報導。

（發稿時間：2018/12/27 16:09）

中國持續挑釁周邊國家。南韓聯合參謀本部表示，中國一架軍機，進入南韓防空識別區。

南韓大報《中央日報》報導，南韓聯合參謀本部表示，當地時間27日上午10點21分許中國一架軍機，從濟州島西北方進入南韓防空識別區，並在上午10點51分左右向東方離開。

根據報導，南韓聯合參謀本部説明，中國軍機先進入日本防空識別區後，便自南韓 浦項東南方，再次進入南韓防空識別區，一直到下午3點左右，才完全離開。

《中央日報》報導，中國軍機進入識別區期間，南韓空軍緊急調派F-15K等飛機應對。

解放軍飛機昨逼近日本領空 自衛隊飛機緊急升空