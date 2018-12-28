桃園參與式預算計畫成果展 新住民、移工皆受惠

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市政府106年起推動參與式預算計畫，近3萬人參與，並從12也26日只28日在桃園市政府一樓川堂展出。桃園市長鄭文燦表示，透過此計畫讓居民瞭解預算法及行政程序，使經費達到最有價值、最有效的運用。

桃園市政府府從106年開始全面推動參與式預算，至今已辦理52案，經費達9,528萬元，共2萬8,000人次參與。在各領域以參與式預算方式來推動。像是針對桃園機場回饋金成立參與式預算工作坊，讓居民瞭解預算法及行政程序，使經費達到最有價值、最有效的運用。

於2017年開始推動的「東南亞移工參與式預算計劃」，外籍移工有機會以投票方式選擇自己喜歡的活動，參與踴躍，今年為全面照顧移工需求，增加「研習培訓」及「關懷照顧」2項類別，讓提案更多元、照顧更全面。

市長鄭文燦也表示，有關「東南亞移工休閒育樂活動參與式預算」案，該案甫獲得國際公民參與組織頒發「公民參與最佳實踐獎」，不僅是台灣首次有城市獲獎，更是亞洲唯一獲獎的民主國家。市府針對東南亞移工展開工作坊，進行提案及預算內容規劃，最後由泰拳獲得第一名，市府也接著在中壢舉辦首次外籍移工泰拳交流賽，反應熱烈。

此外，公民參與也能夠挑戰既有的不合理規範、促進相關法令修改，像是有家長團體提出，希望在位於人行道上的學校家長接送區設置雨遮，就促使養工處進行法規調整，讓接送區更人性化。