移民署強力追緝 再查獲14脫團失聯越南旅客

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）12月25日發生148名越南遊客脫團失聯事件，內政部長徐國勇第一時間責成移民署及警政署成立專案工作，全力追緝脫團越南觀光客。移民署近日並陸續已有查獲績效，截至12月28日凌晨為止，累計到案人數共計117人。

移民署12月26日查緝3名脫團客後，警政署也發揮查緝能量，12月27日，警政署查獲7名脫團越南旅客(含自行投案)，移民署查獲7人(含自行投案)，累計到案人數已達17人，尚餘131名越南觀光客尚未到案.

昨（27）日移民署在桃園中壢、新北市三重、樹林等地陸續查獲本次脫團遊客，研判他們從高雄入境後脫團，陸續分批向北部移動，現階段調查發現渠等主要脫團目的來台探視親友，或來台打工，背後是否涉及犯罪集團集體操控，移民署仍循線調查中。

此外，移民署署國境事務大隊自接獲脫團通報後，將脫團旅客全數列為出境口頭查詢對象，如有脫團旅客未於境內查獲，卻想在機場、港口自行離境者，將會在海關被攔阻，並瞭解脫團目的、在台具體動態及接觸對象。

移民署表示，將持續強力執法，脫團客在社會輿論及治安機關聯手查緝下將無所遁形，並呼籲仍在脫團的越籍觀光客儘早向治安機關主動投案，以免遭受不法集團利用，深陷更為不利的處境。