看看媽媽長大的家鄉 新住民子女海外培力計畫開跑！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署從2015年起開始辦理的「新住民子女海外培力」暑期活動已經開始受理報名了！為鼓勵新住民子女利用寒暑假回（外）祖家，移民署邀請符合資格的新住民家庭（子女需小學五年級以上）踴躍參加甄選。

移民署表示，在寒暑假，台灣新住民子女透過父母親自帶領，回到母國進行為期兩周的文化交流及語言學習，親身體驗父母親成長的家鄉。從過去的成果發表會來看，每個孩子的返鄉交流計劃如萬花筒般各有不同，從宗教體驗，農業交流，語言學習，甚至企業參訪，透過自身體驗，與當地做連接，產生認同感，並重新定位自己，增加自信心。尤其，新住民第二代在此活動的幫助下，回到父母的母國，強化與當地親人的親情鏈接，建立當地人脈。

目前在台灣的新住民人數已超過53萬人，新住民子女約有41萬人，不僅是台灣推動新南向的生力軍，也是拓展國際發展的重要助力。因此，內政部新住民發展基金會自104年起，補助辦理「新住民子女海外培力計畫」。

培力計劃申請分為家庭組，親師組、社會服務組，以及同儕主題組等4組。家庭組對象為新住民家長與子女，以2人為限，預計選出50組；親師組對象為新住民家長，子女與同校教師或行政主管，以3人為限，預計30組。再者，社會服務組以新住民家長，子女與個案管理專業社會工作人員為主， 3人為限，預計選出5組，以及同儕主題組，3 人為限，預計選出 5 組.

活動採書面報名，報名自2月11日起至3月22日止，郵戳為憑。

有意報名者請上內政部移民署官網，新住民培力發展資訊網下載簡章。