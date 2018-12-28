當心！幽門螺旋桿菌患者為胃癌高風險族群

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）依據衛生福利部2017年死因統計和國民健康署2015年癌症登記資料，胃癌位居國人十大癌症死因第7位，每年約有4,000名新發生個案，其中罹患胃癌個案中約9成曾感染幽門螺旋桿菌！如未改善，可能因慢性發炎進展成胃癌。

胃癌男性發生率為女性的2倍，好發年齡為40-60歲，胃癌雖屬多因素疾病，如感染幽門螺旋桿菌與飲食衛生等，罹患胃癌個案中約9成曾感染幽門螺旋桿菌。

感染幽門螺旋桿菌的情況很常見，一般民眾約有4成感染幽門螺旋桿菌的機會，但在原住民族中的感染率較一般民眾高，臺灣大學醫療團隊研究估計原住民幽門螺旋桿菌感染率約6成。根據原住民族人口及健康統計年報資料顯示：胃癌居原住民族十大癌症死因第3位，對原住民的威脅更甚。

國健署2018年起在佔全國原住民3成的花東地區辦理「胃癌防治試辦計畫」，聯手衛生局找出幽門螺旋桿菌的感染者，並給予除菌治療與衛教。希望原民朋友明白，幽門螺旋桿菌的感染通常是口沫傳染，因此應養成用餐使用公筷母匙習慣，並多吃蔬果，定期做身體健康檢查。

消除幽門螺旋桿菌固然可以減少胃癌發生的風險，但遠離胃癌的威脅必須從生活做起，國民健康署署長王英偉提供保胃3招式，呼籲所有民眾一起來保「胃」大作戰：