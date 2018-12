(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨(27)日報導,川普在聖誕節期間,突擊訪問美軍駐伊拉克基地,給當地美軍士兵一個驚喜。不過,媒體報導,川普在軍營内使用推特的行為,恐讓海軍特種部隊位置曝光。

日本《時事通信》報導,美國海軍特種部隊的營地位置,通常被當作機密保護,但川普在推特上刊登的90秒動畫中,卻沒有把士兵臉打馬賽克。

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1