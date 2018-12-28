〈時評〉老年人不如意的過年

在今年年初也就是2018年2月9日，農曆年前夕，我寫了一篇「中小企業主不如意的過年」。從年初等到年底，我還是要再寫一篇「老年人不如意的過年」。因為在上次那篇文章的最後一段，我提到說「地熱發電的躉購費率等於提高了25%，而且有知名的大企業投入。2018年是台灣地熱發展的關鍵年，希望能有好的發展」。如今已經年底了，可惜台灣的地熱發電併網售電的還幾乎是零。不管怎麼算到2018年12月31日為止，正式併網售電的絕對沒有超過0.5MW，接下來2019年又會是如何呢？這還是有很大的疑問。

為什麼這一次說成是「老年人不如意的過年」，因為我已經是年滿七十歲了的老人了。而最近我們家收到一封由法院寄來的討債信，還是從警察局轉過來的查封通知。搞了半個月我們終於弄清楚，這是一家叫做「台灣金聯公司」委託民間業者的討債信。台灣金聯公司是什麼公司呢？正好在電視上看到蔡英文的表姊也就是前勞動部長林美珠女士，擔任台灣金聯公司董事長一天，受到與論的批評請辭獲准的新聞，這才驚覺原來台灣金聯公司是一家政府主導經營的公司。

那麼我們為什麼會接到討債甚至查封的信呢？原來是我的丈母娘在20年前替我小舅子做保，後來小舅子的公司，因為在2001年桃芝颱風侵颱造成台北市淹大水，地下室的手機庫存全部泡湯使公司倒閉。事後不只是小舅子的房子、小姨子的房子、以及我丈母娘家的土地被查封拍賣外，還有其他種種。那麼事隔15年以上，最近為什麼會收到這樣的討債信呢，而且討債信的內容包括已經查封了一個郵局帳戶裡面近50萬元的存款，以及一塊土地。

這塊土地是我丈母娘的名字、大約有5%的持分。被查封的土地，其實是在特定農業區裡面的墳地，這塊地是他們家族的祖墳所在以及週邊道路用地。一個90多歲的老人，丈夫在大約10年前過世之後，將微薄的公務員退休金的帳戶留在那邊，老人家的想法大概是留著當作棺材本吧。結果也被台灣金聯公司，政府經營的公司查封，這樣有天理嗎？難怪民進黨政府會在這一次選舉大敗，像我這個70歲的深綠選民也不得不對民進黨政府的倒行逆施搖頭嘆息。

就不談私事了，談談地熱發電吧。我們公司在去(2017)年底就已經開發出150KW的「全流式渦輪發電機組」，並且開始準備申請併網售電。終於2018年4月份，宜蘭縣政府同意我們售電。在正式送件之前找電機技師來來往往搞了近乎半年，在五月份正式送件之後，經過台電宜蘭區處一關，然後轉到能源局，單單能源局這一關，所謂「再生能源發電設備備案許可」的申請就又卡了4個多月。後來終於在2018年10月30日收到能源局的「准予備案」的公文。

接著球回到台電宜蘭區處去，結果區處又說這邊有問題、那邊有問題，最後終於要來現場會勘，這時候卻又說我們清水地熱9號井所在地的地號有誤。三年前宜蘭縣政府給我們的地號是大同鄉清水段6之1地號，結果台電人員說是8之1才對。於是又要我們重新由宜蘭大學向縣政府申請，縣政府也發了一張將合約書改成使用8之1地號的公文給台電公司宜蘭區處，結果台電公司裡面一個小小的承辦員說縣政府的公文的内容不好，只寫8之1，沒有寫明「原先的地號6之1是錯誤的、更正為8之1」，這樣不合格、不能接受。

天啊，任何一個小公務員就可以把一件事情卡住、而且可以卡多久也沒人知道。這就是台灣目前政府的無效能的狀況，而這只是一個例子。

在2018年5月4日的〈時評〉上我寫了一篇「由管案及綠能看政府執行力」。 又過了半年多了，在文章中我們提到的種種綠能方面的缺失、政府一點都沒有改善。倒是管案，上週由教育部葉俊榮部長突然開記者會宣佈「勉予同意」，並同步發文給台大、而台大也一天之內迅速回文說，管中閔教授將於2019年1月8日就任台大校長一職，展現了無比的政府效能!!!