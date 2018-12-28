無菸山林　臺北市登山步道將禁菸，違者最高罰1萬元

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）假日登山健行不外乎是為享受山林間的清新空氣，若不巧遇到同路人吞雲吐霧則備感掃興。因此臺北市政府今（28）日透過新聞稿宣布，自12月31日起市區內135條步道全面禁菸，違者將處新臺幣1萬元以下罰鍰。

市政府工務局大地處人員陳彥成表示，臺北市列管的步道路線在步道口、指標牌、導覽牌，以及平臺、涼亭等休憩空間都有張貼步道禁菸標示，方便民眾辨識。民眾如違反規定在禁菸場所吸菸，將處新臺幣2,000元以上1萬元以下罰鍰。

► 虎山奉天宮步道（照片來源：臺北市政府提供）

大地處表示，近年來臺北市登山步道已成為國內外遊客必遊景點，像是可眺望臺北市101大樓景觀的象山步道，或是鄰近貓空纜車的樟樹步道等。為了提供眾多國內外遊客更優質的無菸山林，市政府工務局大地處及衛生局共同打造無二手菸登山休憩環境，自12月31日起列管市區內135條步道全面禁菸。

大地處指出，步道禁菸範圍為步道路線兩側邊緣一公尺內範圍及平臺、涼亭等休憩空間處。

民眾如需臺北市登山步道路線圖，可至大地處道路步道科免費索取，或至大地工程處休閒遊憩主題網自行下載使用。

若是對於步道設施及環境有相關意見，民眾也可填寫大地處步道滿意度調查網路問卷。