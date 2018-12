高雄空大首開線上華泰雙語班 彈性學習好吸睛

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)高雄市立空中大學首創開設「華泰雙語班遠距課程」,讓有意學習華語的泰國民眾,在泰國就可學到道地的華語,並藉此認識友善台灣。2019年1月開課,即日起受理報名,「入門一」課程全額免費,歡迎有興趣的泰國民眾上網報名。

高雄市立空中大學表示,本課程的授課方式全程採用線上數位學習方式,每一階段課程為72 講次,六階段共432講次,學員可透過數位裝置,依個人需求調整學習規劃。

本課程特色為,以泰文授課的方式教導中文,目標讓泰國學習者能夠順利的學好中文,從入門、初階、進階的課程,以廣度到深度的方式設計課程,讓學習者可以達到真正在台灣生活的中文能力,同時也認識台灣。

透過線上學習課程,學院可參加測驗,進而取得國際專業培訓及認證組織(The International Organization of Professional Cultivation and Accreditation,IOPCA) 的中文專業證書(Certificate of Chinese Language Professional,CCLP)。

課程內容包括入門一、入門二、初階一、初階二、進階一、進階二等,從生活技能的華語出發,職場與就學課程為最終目標,讓學習者更有身歷其境的感受,並使華語成為學生的生活中的一部分。

高雄市立空中大學eeclass線上課程系統 預計將於2019年1月,提供本課程入門(一)免費課程,供泰國朋友上線體驗試讀。

為響應政府推動新南向政策及駐泰代表處在泰國推動華語學習,入門(一)課程將採取免費方式提供給有意學習中文的相關學員報名。

願意繼續學習並取得證照者,由入門(二)課程起開始收費,每階段課程獨立收費,可同時選讀多階段課程同步學習。