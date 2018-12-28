高雄空大首開線上華泰雙語班 彈性學習好吸睛

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）高雄市立空中大學首創開設「華泰雙語班遠距課程」，讓有意學習華語的泰國民眾，在泰國就可學到道地的華語，並藉此認識友善台灣。2019年1月開課，即日起受理報名，「入門一」課程全額免費，歡迎有興趣的泰國民眾上網報名。

高雄市立空中大學表示，本課程的授課方式全程採用線上數位學習方式，每一階段課程為72 講次，六階段共432講次，學員可透過數位裝置，依個人需求調整學習規劃。

本課程特色為，以泰文授課的方式教導中文，目標讓泰國學習者能夠順利的學好中文，從入門、初階、進階的課程，以廣度到深度的方式設計課程，讓學習者可以達到真正在台灣生活的中文能力，同時也認識台灣。

透過線上學習課程，學院可參加測驗，進而取得國際專業培訓及認證組織(The International Organization of Professional Cultivation and Accreditation，IOPCA) 的中文專業證書（Certificate of Chinese Language Professional，CCLP）。

課程內容包括入門一、入門二、初階一、初階二、進階一、進階二等，從生活技能的華語出發，職場與就學課程為最終目標，讓學習者更有身歷其境的感受，並使華語成為學生的生活中的一部分。

高雄市立空中大學eeclass線上課程系統 預計將於2019年1月，提供本課程入門(一)免費課程，供泰國朋友上線體驗試讀。

為響應政府推動新南向政策及駐泰代表處在泰國推動華語學習，入門(一)課程將採取免費方式提供給有意學習中文的相關學員報名。

願意繼續學習並取得證照者，由入門(二)課程起開始收費，每階段課程獨立收費，可同時選讀多階段課程同步學習。