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臺日簽署2備忘錄　加強防範走私及海洋研究合作

第三屆「臺日海洋事務合作對話」會議27日於日本東京召開

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/12/28 09:46
第二屆臺日海洋事務合作對話會議於2017年12月19日在臺北舉行，臺日關係協會會長邱義仁（右）與日本臺灣交流協會會長大橋光夫出席（照片來源

第二屆臺日海洋事務合作對話會議於2017年12月19日在臺北舉行，臺日關係協會會長邱義仁（右）與日本臺灣交流協會會長大橋光夫出席（照片來源

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）第三屆「臺日海洋事務合作對話」會議昨（27）日於日本東京召開，雙方簽署「臺日走私及非法入出國應處合作備忘錄」及「臺日海洋科學研究合作備忘錄」，不過在沖之鳥議題上，雙方仍未達成共識。

根據外交部新聞稿，本次會議，臺日雙方就海上安全合作、海洋科學調查、漁業領域合作等共同關切事項，進行坦率且深入的意見交換，並就持續討論相關議題達成共識。

為杜絕海上走私及非法入出國，兩協會共同簽署「臺日走私及非法入出國應處合作備忘錄」，藉以強化雙方共同合作打擊跨國犯罪。

此外，為促進臺日海洋以及其有關大氣、地質、地球物理、生態與環境變遷的學術合作與交流，兩協會依據平等互惠原則，共同簽署「臺日海洋科學研究合作備忘錄」。

外交部指出，在「沖之鳥」議題方面，雖然雙方尚未達成共識，但雙方同意就漁船在該海域作業問題持續對話溝通，以期近日臺日間之漁業合作關係能有進一步進展。而在在漁業相關領域方面，雙方就鮪延繩釣漁船管理、共同打擊非法漁業及臺日漁業協議適用海域雙方關切問題等，秉持「求同存異」原則持續展開協商。

此次會議我國由臺灣日本關係協會、外交部、科技部、海洋委員會、海洋委員會海巡署及行政院農業委員會漁業署等機關派員組團與會。日本由日本臺灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳及文部科學省等機關人員出席。

雙方另同意第四屆「臺日海洋事務合作對話會議」將於明年擇期在臺灣召開。
臺日關係
臺日海洋事務合作對話
外交部

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