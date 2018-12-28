金豬報喜慶新年　福華年菜外賣享五星級圍爐宴

台北福華大飯店即日起推出年菜外賣Early Bird專案，購買9,888元的三款中式套餐，1月15日前訂購付款，即享9折優惠；福華官網線上及Go Yummy五星美食家訂購中式套餐，可享9折優惠再贈送福華限定紅包袋(三款年菜套餐各限量50套)。此外刷卡買年菜也可享折扣，福華聯名卡9折、台北富邦及華南銀行卡友95折。

自民國89年開放年菜預購以來，每年廣受消費者好評。而回應民眾的熱烈支持，民國92年起更開放宴會廳提領年菜，提供消費者不同時段選擇，讓每道佳餚皆能以最完美的口感，伴大家渡過春節團圓時刻。今年3大人氣中餐廳的主廚精心獻上了「富貴」、「鴻運」、「高陞」三款套餐，與經典西式年菜德國豬腳、美式燒烤豬肋排和紅藜麥野菇雞肉燉飯等多樣佳餚。今年外帶年菜囊括了江浙料理、台菜、廣東菜及西餐，分別推出招牌菜式，用美味連結長輩的心。讓您輕鬆外帶，無需費心幫年菜解凍，連平時都無暇備菜的職業婦女們都能輕鬆搞定，提回家就能輕鬆圍爐立即享受「五星級年夜飯」！

台北福華大飯店外帶年菜美饌，秉持著當日現做、真材實料，加熱後口感不變的高品質，每道佳餚都是主廚的拿手招牌菜，讓您品嚐後新的一年好運旺旺來。其中年年熱銷的「紹興醉雞」，江南春劉宜嘉主廚精選國產紅羽土雞腿，煮熟後冰鎮入冷藏，再取出去骨，加入紹興酒、枸杞、調味料浸泡約2天入味，皮肉之間的雞凍更是精華所在，酒香也恰到好處。每年除夕當天，光是雞腿原料就進貨達2公噸，更是每年媒體年菜評比的常勝軍；另一道江南春名菜「虎掌花膠燒烏參」精選虎掌(豬蹄筋) 慢煨，加入花膠、烏參及蒜頭、醬油、糖調味，入口軟爛富含膠質，營養與美味兼具的功夫菜。粵菜珍珠坊主廚私房推薦「上湯佛跳牆魚翅」選用上等中排翅、五花小排、翅唇，加入豐富食材像是芋頭、栗子、角鮑、白蘿蔔、香菇、干貝、杏鮑菇等，長時間燉煮超過3小時，香味四溢、湯頭鮮甜、膠質豐富。

而今年蓬萊邨王永宗主廚也將為台式料理中作為復刻經典開胃菜端上桌，由紅糟鵝肉、芹菜龍膜、旦黃中卷、麻辣中腱、孔雀烏魚子，五種菜色融合而成的拿手料理「五福拼盤」。其中的芹菜龍膜，則是取用豬脊髓骨中的骨髓膜曬乾製作而成，由於耗時費力，因此難在宴席當中登場，龍膜吃起來口感類似海蜇皮，但卻更加的彈牙，市面上相當難取得，孔雀烏魚子以細火燒製清香淡雅的香氣，襯托出新鮮甜美的口感。「布袋金雞」最搞工，雞，有「起家」吉祥寓意，所以早年辦桌宴上都會有此道佳肴，在雞身內填入蛋黃、香菇、芋頭、絞肉、鳳眼果等食材，先炸後悶，讓精華盡現；而一上市即預售完畢的「懷舊菜尾一品鍋」（限量30盅，每盅5800元）目前持續預購追加中，主廚選用頂級食材，如日本干貝、鮑魚、魚翅、加入綑肚、魷魚、馬蹄、菜丸、排骨酥、羊肚菌菇和蘿蔔等，食材各自處理好後用文火煨熟，並取其精華對湯放置蒸籠即成。此菜鄉土風味濃，味厚而鮮，誘人食慾，記憶裡的古早味台菜精選與主廚私房菜單的絕妙年菜組合，如今台北福華蓬萊邨一次讓大家重溫50～80年代吃辦桌的人情與台菜味，也希望年輕的一輩，有種特殊的嘗鮮體驗。

福華年菜套餐每套9,888元，購買套餐贈送精美環保提袋，此外還提供近50道單點精選菜色，每道380元起。除了年菜套餐、單點，珍珠坊蔡清南行政總主廚誠意獻上兩款精緻高雅的賀年禮盒，嚴選上乘食材配以精湛廚藝製成「花開富貴臘味禮盒」港式肝腸、港式臘腸、金華火腿揉合矜貴、傳統與嶄新的口味。「步步高升吉祥禮盒」傳統富足的臘味蘿蔔糕及香甜味美的紅豆蜜年糕，遵循古法手工製成，嚐起來口感濃郁，絕對是賀年糕點中的寵兒，為您和您的摯愛親友送上新春祝福，亦盡顯濃情厚意。