校園證券投資智慧王競賽　中山大學隊獲得

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）由臺灣證券交易所主辦，為大專院校同學量身訂做的第15屆「校園證券投資智慧王知識競賽」活動，12月27日於臺灣證券交易所隆重舉行複賽暨總決賽，經過緊張激烈的比賽搶答過程後，由國立中山大學所組成的「不為啥而比的賽」隊奪得總冠軍，獲頒獎學金6萬元及獎狀與獎牌。

金融監督管理委員會顧立雄主任委員致詞時讚許智慧王競賽對於金融知識扎根工作的貢獻，除了感謝各參賽隊伍細心指導的老師，讓同學能在競賽中發光外，也勉勵參賽同學，有如此傑出的競賽成績，未來一定能在職場上嶄露頭角，並成為優質的投資人，讓證券市場更加穩健蓬勃的發展。

證交所許璋瑤董事長在致詞時表示，參加複賽的32支隊伍是從全國1,993隊初賽參賽隊伍中勝出晉級的，同學們的優異表現，相當難能可貴；並勉勵參賽者，儘量多參加知識競賽活動，除了可爭取獎學金以及最高榮譽外，更能累積將來就業的經歷，對證券市場知識有多一分了解，面對未來也將更具一分競爭力。

本屆比賽除冠軍隊伍外，榮獲總決賽亞軍隊伍共有2隊，分別是中國科技大學「咖哩飯好好吃」隊、國立聯合大學「哈哈傻瓜蛋 YA」隊，均獲頒獎學金2萬元及獎狀與獎牌。精彩比賽過程錄影，可透過證交所建置之「影音傳播網webpro」觀賞(網址為http://webpro.twse.com.tw)。