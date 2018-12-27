櫃買中心修訂上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心配合主管機關推動新版公司治理藍圖計畫項目，修訂「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」(原名為上櫃公司設置獨立董事之處置要點)及相關資訊揭露規章，以有效發揮董事職能，並引進公司治理人員，增加對董事之支援，強化公司治理相關法令之遵循。

櫃買中心27日指出，本次修訂是將原來的「上櫃公司設置獨立董事之處置要點」，擴大增訂統一規範與董事會組織職能相關的事項，例如：董事會組成、功能性委員會、董事職責、薪酬及績效評鑑、公司治理主管等項目，將可有效強化上櫃公司的董事會運作，增進公司治理之落實。董事會應遵循事項要點自現行5條條文，擴增為30條，其中配合新版公司治理藍圖施行，部分重要條文之完成期限如下外，餘自公布日起施行：

應於108年6月30日前完成者：薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任(第12條第1項)；訂定處理董事所提出要求之標準作業程序(第15條第2項)；完成董事、監察人投保責任保險(第16條)；上櫃公司實收資本額100億元以上及金融業完成設置公司治理主管(第20條第3項)。 應自109年起每年12月31日前完成董事會自我或同儕評鑑，並應於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果(第18條)，櫃買中心業於107年12月22日發布「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例，可提供上櫃公司實務運作時之參考。

櫃買中心表示，爲有效落實董事會職能，本次董事會應遵循事項要點對於違反要點之規定者，採多元化處置措施，於考量比例原則下，除得處違約金、限期改善之外，亦得依本要點或業務規則之規定對上櫃公司採變更交易方法、停止或終止櫃檯買賣，並將處置措施公開揭示以周知大眾等方式辦理。另上櫃公司如同時違反資訊申報與揭露之規定時，櫃買中心亦得依相關規章規定予以處罰。