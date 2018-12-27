「集思廣義 當代藝術賞」頒獎 為社會注入人文關懷能量

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）集保結算所「集思廣義 當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動於12月27日上午舉辦頒獎典禮，除獲獎學生、指導教授及家長外，金融監督管理委員會證券期貨局王詠心局長、國立臺灣美術館館長暨中華民國藝評人協會林志明理事長及作品評審委員等嘉賓也親臨現場，為獲獎學生頒獎並合影留念。

集保結算所長期投入社會公益，這次將觸角延伸到本土藝文領域，辦理「集思廣義 當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動，在今年7月至8月受理報名，投件狀況十分踴躍，計有172位來自全國各大學校院藝術相關科系學生提出324件優秀作品參賽，經由評審委員會公正、專業的三階段評審，共選出1名首獎、1名評審團特別獎及8名優選。集保結算所已於該公司辦公空間完成本次得獎作品佈展工作，並於典禮當天安排得獎學生親自導覽，分享創作理念，希望能拉近藝術作品與觀展者間的距離。

集保結算所林修銘董事長致詞時表示，此次辦理徵件活動的目的是希望鼓勵青年學子透過藝術創作，發掘社會所面臨的各項議題，化為種子融入心中，開拓觀看世界的多元視野；同時，也期望發展全民生活美學，所以特別規劃於辦公空間展出得獎作品，讓員工及民眾得以最簡單的方式親近藝術，透過討論作品蘊含的深義，開啟對話，獲得更深刻的生命體悟。

林志明理事長指出，此次競賽作品主題多元，可以感受到台灣新銳藝術家豐沛的創造能量，因此也特別邀請藝評人、藝術家、策展人等共同組成評審團，從更為宏觀的角度來評選藝術創作。很高興集保結算所舉辦此次徵件活動，以實際行動支持年輕的藝術工作者，也希望藉由集保結算所的拋磚引玉，激發其他企業對台灣藝文活動的關注與重視。

未來，集保結算所將持續支持藝文活動，發掘具潛力的明日之星，鼓勵文創產業發展，期能帶動創作風氣，達到文化與社會交流之目標，和社會全體一起持續探索內在自我，尋求人類文明的深層價值，為台灣注入人文關懷的能量。