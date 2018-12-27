盧安達大屠殺調查案 法國法院喊卡

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）盧安達的胡圖族總統哈比亞利馬納(Juvenal Habyarimana)在1994年因為飛機被飛彈擊落身亡，他的死加劇了該國的種族矛盾，並引發盧安達大屠殺，然而事後開始的調查行動，在21日被法國法庭宣布終止。

哈比亞利馬納的飛機墜毀後，胡圖族人聲稱為對手圖西族所為，展開屠殺，大約有100萬人因此罹難，兩倍以上的難民逃離到鄰國避難，不久後圖西族人聯合烏干達的軍隊反攻，這下輪到胡圖族人逃難，大約200萬人逃離家園。

由於法國在內戰期間支持胡圖族人，成為一開始最先介入的西方國家，在內戰的4年後，法國針對墜機事件展開調查，2006年當時的承案法官布魯吉爾(Jean-Louis Bruguière)指控圖西族領導人卡加米(Paul Kagame)是元凶，並下令逮捕了他身邊的數名助手，案情似有進展。

這個指控造成法烏兩國關係惡化，領導圖西族人攻克首都的卡加米繼任總統，反過來指稱法國法庭的聲明帶有政治意圖，並表示支持胡圖族人的法國政府是大屠殺的幫兇。

然而，2012年的時候法烏兩國關係改善，新的承案法官提出一份新的調查報告，表示飛機應該是由胡圖族內部的激進份子擊落，這是因為哈比亞利馬那生前支持兩種族和平相處，甚至主導簽訂了和平協議所致。

今年10月，由於證據不足，負責的檢察官建議撤回起訴，遭到哈比亞利馬那遺孀阿嘉絲(Agathe)的律師團強烈反對，不過最後法院仍決定在本(12)月21日撤回所有的指控。

律師梅哈克(音譯，Philippe Meilhac)指出，律師團將此舉解讀違法國檢察官能力不足，同時譴責盧安達現任政府對於調查沒有盡力協助。