龍華科大多元文化節 境外生品嘗母國美食解鄉愁

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為助校內學生了解多元文化，龍華科技大學應用外語系特別舉辦多元語言文化節活動，安排一系列的越南語朗讀比賽、華語文闖關大挑戰、英文單字猜猜猜、異國風華狂響曲，以及聖誕小物DIY、東南亞美食DIY體驗及分享活動等，吸引教職員及數百名台灣及境外生共襄盛舉。

龍華科技大學12月26日發佈新聞稿表示，本次多元語言競賽，除了來自東南亞的外籍生，包括越南、馬來西亞、印尼等積極參與之外，校內本地學生報名更是踴躍，藉由競賽和外籍生一同較勁，大方展現自己的學習成果。

活動中「英文單字猜猜猜」競賽，規定參賽者須全程使用英語解說，並猜出題目，結合知識性及趣味的比賽，精采刺激，讓現場氣氛high到最高點。

而品嘗各國美食，是多元語言文化節裡最受學生歡迎的活動，應外系特別邀請新住民志工準備道地DIY法國麵包與雞肉河粉等越南美食，讓外籍生吃了一解鄉愁。除此之外，現場更有日式壽司、台式春捲、印尼泡麵、香蕉糕、波羅蜜乾、手工咖啡等多樣美食及DIY體驗、餐會分享，吸引師生熱情參與。

龍華科大校長葛自祥表示，因應國際化與新南向趨勢，學校積極招收境外生，目前有1千餘名境外生在該校就讀，其中新南向產學專班、3+4僑生專班及海青班等新南向國家學生佔半數，成長大幅躍進，為台灣成功建立國民外交。