遭美國名校排擠？麻省榜單中國高中生全數落榜

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國麻省理工學院日前公布提前錄取榜單，中國媒體指出，今年707名新生，竟毫無中國高中生獲得入學資格，未來中國學生恐怕益發難以擠進美國名校之窄門。

中國媒體《界面新聞》20日報導，全球9,600名申请者中，707人獲得麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）賞識，但完全沒有畢業自中國高中之學子。過去20年來，中國學生從未缺席MIT榜單。今年雖有5名中國籍高中生獲錄取，卻全都在美國求學。

報導分析，MIT的公告中，並未提及族裔、國籍、專業篩選等問題，但就此情況來看，MIT很可能認為中國學生在學術能力、人格特質、全球願景這三個面向，欠缺足以錄取之資格。由此可見，美國名校恐怕正在「修築玻璃天花板」，今後中國學生欲赴美一流大學求學之路，將遭遇險阻。

報導引述知名華裔經濟學家陳志武之說法，認為中國學生雖有強大學習能力與專業表現，但缺點是思維過度僵化、思想偏執、社交能力不佳，不符合名校招收學生之標準。

《聯合報》則指，網友猜測部分原因恐與美中貿易戰有關。美國總統川普多次明示暗示中國學生為間諜，竊取美國技術，決定對中國學生加強審核、實施簽證限制。