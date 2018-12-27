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赴中國打美容針 40多歲婦女疑肉毒桿菌中毒

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/12/27 15:54
衛生福利部疾病管制署公布全台首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例。

衛生福利部疾病管制署公布全台首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例。

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署公布今年首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例，北部40多歲女性曾前往中國的美容中心施打不明成分美容針，出現不適症狀，回台後經醫師評估為肉毒桿菌中毒極可能病例。

該個案施打4天後開始出現吞嚥困難、視力模糊及呼吸費力等症狀，回台後經醫師評估後通報疑似肉毒桿菌中毒與採檢，但個案通報採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過3週，檢驗結果為陰性，但依其症狀及流行病學資料研判，應屬極可能病例。

疾管署表示，國外文獻和新聞稿指出，香港2016年5月接獲首例疑似在注射後發生肉毒桿菌中毒之個案通報，截至2018年11月累積17例通報疑似個案，其中11例曾到中國接受注射。另中國一篇文獻彙整2009年4月至2013年6月共有86例醫源性肉毒桿菌中毒個案，為現有文獻中累積個案數最多者。

肉毒桿菌中毒的傳染途徑可分為：
（1）食因型（又稱傳統型）：食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成，大部分的肉毒桿菌中毒屬此類。
（2）腸道型：常發生於腸內免疫系統缺損或腸道菌叢未健全的人，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起。
（3）創傷型：傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素導致中毒，常與藥物濫用有關。
（4）醫源性：注射肉毒桿菌毒素，如醫學美容等人為因素導致之中毒。

疾管署進一步指出，醫源性肉毒桿菌中毒，可能於注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數週發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、昏睡、複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話困難、吞嚥困難、失去頭部控制能力、肌肉張力低下及全身性虛弱等，並可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

疾管署呼籲，接受不當的肉毒桿菌毒素注射，可能對健康造成威脅，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應瞭解相關醫療資訊，如：確認該機構為立案登記醫療院所、肉毒桿菌毒素注射執行者為合格醫事執業登記之醫事人員、醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理、主動詢問注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊，以降低可能潛在的風險。
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