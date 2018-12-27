(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，原本南韓預計在明（2019）年上半年，允許士兵在軍營内使用手機，但突然宣佈延後全面實施，原因是怕士兵沉迷手機遊戲。

南韓大報《中央日報》報導，南韓軍方高層於今（27）日上午記者會中，表示會在明年上半年，再決定到底何時全面允許士兵在每日訓練後，使用手機。

根據報導，若南韓軍方全面開放手機，則士兵將可以在平日下午6點至晚上10點，假日上午7點到晚上10點，在特定警戒區外，使用手機。

《中央日報》回顧，南韓軍方其實已經從今年4月開始，在4個國防部直轄部隊中，試行開放手機，而目前尚未發現嚴重安全疑慮及違規，因此判斷在新增規定及教育後，將可允許所有士兵使用手機。

不過，報導指出，雖然安全上無太大問題，但在試行開放手機時，疑似出現不少士兵沉迷手機的案例，才會讓軍方突然延後全面實施。

南韓軍方内部人士告訴《中央日報》，在試行開放的4個直轄部隊内，有很多士兵假日從早到晚都在玩手機，而照相等功能則可以透過其他技術解決。

據《台灣英文新聞》記者了解，現在台灣士兵攜帶手機進入軍營時，都會被強制安裝一個國家中山科學研究院開發的程式，強制封鎖照相功能，連授權嚴格的iPhone都無法幸免。

另外，《中央日報》報導，從明年2月開始，南韓軍隊將大幅放寬外出限制，允許士兵平日訓練後下午5點半到晚上9點半間4小時，外出從事會面、學習、團體活動、醫療等不影響軍隊任務的活動，但個人外出一個月只能有兩次。

擔心士兵沉迷手機遊戲 南韓軍方暫緩允許攜手機入營