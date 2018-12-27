印尼海嘯釀災 勞動部籲雇主應適時關懷並協助有需求移工返國

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）對於印尼「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）12月22日爆發，引發強烈海嘯造成印尼巽他海峽附近多地災情，勞動部致上最深切的慰問及哀悼，並全力協助在臺的印尼籍勞工。勞工如需瞭解請假返國程序或洽詢印尼災情，可撥打勞動部「1955」專線諮詢。

107年11月底止，在台印尼籍勞工約有26萬6千人。勞動部除在「跨國勞動力權益維護資訊網站」表達慰問及提供諮詢管道外，對於目前在台且曾撥打「1955」專線的印尼籍勞工，也將在近日內發送簡訊通知上開訊息。

勞動部部長許銘春也呼籲雇主，應主動關心印尼籍勞工，並協助有緊急需求的勞工儘速返國處理相關事務。

《衛報》報導，這起天災已造成222人喪生，843人輕重傷，28人失蹤，死亡人數恐持續上修。隨著搜救工作持續，印尼官方警告民眾切莫接近海灘。

本次意外是因海底喀拉喀托之子火山（Anak Krakatoa）噴發、引起海底土石流所致。澳洲昆士蘭大學火山學家Teresa Ubide表示，該火山數月以來十分活躍，恐再釀災情。她指出，缺乏地層活動的狀況下，很難發布海嘯預警，「火山距海岸線非常接近，海嘯席捲之勢又快又猛，根本來不及發出警告。」