癌症時鐘再快轉2秒 篩檢有功 大腸癌、肝癌發生率下降

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國健署今（27）日公布2016年癌症發生資料，新發癌症人數為10萬5,832人，較104年增加676人，癌症時鐘又快轉2秒，平均每4分鐘58秒就有1人罹癌。

2016年癌症發生人數(男女合計)依序為大腸癌，肺癌，女性乳癌，肝癌，口腔癌(含口咽、下咽)，攝護腺癌，甲狀腺癌，胃癌，皮膚癌及食道癌。

雖然癌症發生人數上升，但肝癌、大腸癌罹患率相較2015年每10萬人減少1.9人及1.7人，為發生率下降最多的二種癌症，其中相較2015年男性每10萬人減少2.5人及2.8人，女性則減少1.4人及0.8人，男性大腸癌降幅加大。

其中口腔癌與食道癌主要發生在男性居多，分別為女性的11.9倍與15.3倍，皆與吸菸、飲酒、嚼檳榔息息相關。而肺癌發生率男性呈下降，但女性呈上升，危險因子包括：菸害、二手菸約占7成，空污、職業致癌物及基因遺傳有關。

肝癌、胃癌及皮膚癌已連續7年呈現下降，大腸癌近年亦呈下降趨勢，而肺癌、口腔癌、攝護腺癌及食道癌近年來呈現上下波動，乳癌今年持平，甲狀腺癌及子宮體癌仍呈現增加狀況。

近期名人所罹患的胰臟癌和食道癌為例，這兩種癌症早期無明顯症狀，國際上亦無具有實證有效的篩檢工具，其發生原因尚不明，除了與年齡老化、基因等因素有關外，目前歸納與生活習慣有關的高危險因子。

胰臟癌包括吸菸、喝酒、肥胖及糖尿病；食道癌大多與飲食習慣有關，如：吸菸、喝酒、嚼檳榔、加工食物、胃食道逆流。

國民健康署署長王英偉呼籲「定期做四癌篩檢是每個家庭的作業」，鼓勵家人要互相關心彼此，提醒做四癌篩檢，把防癌當成生活的一部分。若經篩檢陽性務必要確診，診斷為癌症務必尋求標準治療，切勿聽信坊間偏方，一旦錯過治療黃金期無法重來，千金難買早篩到。