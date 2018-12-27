昨已查獲3人 移民署將持續追脫團越南旅客行蹤

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）日前越南旅客153人透過「觀宏專案」團體旅遊管道來台，負責接待的東森旅行社在12月25日通報觀光局，來台的越南旅客中，152人脫團失聯，引起社會矚目。經過移民署清查後修改為148人，並於昨（26）日查獲3名脫團旅客，其餘脫團旅客持續循線追查中。

移民署為遏止此次外國人利用觀宏專案集體式脫團非法來台，從事不法活動等目的，全力動員所轄4外勤大隊，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等手段，強力執行本次查緝任務。

而經過清查，152名脫團越南旅客中，1人未失聯，另有3人自行出境，其餘 148人失聯在台對象中，經移民署全力追緝，昨(26)日分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣等地，循線查獲3名越南籍脫團旅客在案，移民署已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，將報請高雄地檢署指揮偵辦。

移民署也已將本案透過移民署署派駐越南移民秘書，通知越南出入境管理局，越方甚表重視，並已展開調查，該署亦密切與越方同步合作，務求從源頭端及接應端共同打擊此一不法行為。

交通部觀光局推動的「觀宏專案」，該專案僅受理有我國旅行社接待的團體旅客，針對本次發生集體脫團缺失，內政部將持續配合交通部觀光局、外交部，針對觀宏專案配套措施進行通盤檢討，以確實發揮專案效益。